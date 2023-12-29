ولاية مين الأمريكية تصدر قرارا باستبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية في الولاية بسبب "عدم أهليته"

قضت ولاية مين الأمريكية الخميس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقالت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين شينا بيلوز المكلفة تنظيم الانتخابات في بيان إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

إقرأ المزيد

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

ومن جهتها أعلنت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأمريكية، الأربعاء الماضي، رفضها استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة باختيار بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.

المصدر: ا ف ب