حاكما ولايتي أوكلاهوما وفلوريدا يعتزمان إرسال الحرس الوطني إلى تكساس لحماية الحدود

قال حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، إنه سيرسل الحرس الوطني إلى تكساس، فيما لم يستبعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ذلك للمساعدة وسط الأزمة والصراع مع السلطات الفيدرالية.

وأوضح حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، عندما سئل عما إذا كانت أوكلاهوما سترسل قوات إلى تكساس، قائلا: "بالتأكيد.. لقد تحدثت بالفعل مع القائد العام للحرس الوطني في الولاية الجنرال توماس مانشينو، وسنكون على اتصال مع الحاكم غريغ أبوت".

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⚡ 🇺🇸 Oklahoma is getting ready to send their National Guard to help Texas in their fight against illegal immigration and the Biden administration.



The announcement came from Governor Kevin Stitt, who previously raised the prospect of confrontations between State… pic.twitter.com/UDWfGI1a4y — Megatron (@Megatron_ron) January 26, 2024

ولم يستبعد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مساعدة تكساس، وقال في مؤتمر صحفي: "يمكن أن نتقدم لضمان سيادة الأراضي وسيادة البلاد، وهو أمر مناسب تماما وهو ما أراده الآباء المؤسسون في حال فشل الحكومة الفيدرالية في الوفاء بمسؤولياتها".

JUST IN: 🇺🇸 Florida Governor announces support for legislation to expand Florida State Guard's operations in Texas during the federal standoff with Biden's Administration.



pic.twitter.com/v7WEFrRvwx — Remarks (@Remarks) January 26, 2024

وأضاف: "يمكننا جلب المزيد من الحرس الوطني، ونحن مستعدون أيضا لجلب رجال حرس فلوريدا، وكل هذا لأن الرئيس لا يستطيع السيطرة على ذلك".

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ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. كما تصر سلطات ولاية تكساس على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى دخول أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

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هذا وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إن من حق ولايته "الدفاع عن نفسها" بما تمتلكه من قوات، واتهم الحكومة الفيدرالية بـ "انتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية".

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وسمحت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق، بناء على طلب إدارة الرئيس جو بايدن، بإزالة سياج الأسلاك الذي أقامته سلطات تكساس على طول الحدود مع المكسيك.

المصدر: RT