مدفيديف: واشنطن تظهرعجزها في التعامل مع قضاياها الداخلية وتنتظرها أزمة دستورية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن واشنطن التي تدعم بكل عنفوان النازيين الجدد في كييف، ظهرت عاجزة أمام قضاياها الداخلية، متوقعا تشكيل"جمهورية تكساس الشعبية".

وأوضح مدفيديف بالقول: "إن واشنطن التي تدعم بحماس شديد النازيين الجدد في كييف، يبدو أنها لم تعد تلاحظ أي شيء آخر، وأظهرت أنها عاجزة تماما عن التعامل مع قضاياها السياسية الداخلية".

وتعليقا على الصراع بين واشنطن وسلطات تكساس بشأن سياسة الهجرة، لفت الانتباه إلى حقيقة أن "تقاعس السلطات الرسمية قد يدفع أخيرا سكان تكساس، الذين يفكرون جديا بالفعل في الانفصال".

وأضاف مدفيديف: "إن الولايات المتحدة تقف على حافة أزمة دستورية وحرب أهلية، كما يبدو تشكيل جمهورية تكساس الشعبية المنفصلة أمرا مرجحا على نحو متزايد، وأصبح أكثر واقعية.. الإدارة الأمريكية تظهر عجزا تاما عن مواجهة أزمة الهجرة التي اندلعت في واحدة من أكبر الولايات".

وحذر نائب رئيس جهاز الأمن الروسي من أن "التاريخ يعرف حالات حاولت فيها دول منفردة الانفصال عن الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية وتشكيل اتحاد كونفدرالي، وكل هذا أدى إلى حرب أهلية دامية أودت بحياة الآلاف والآلاف من الأشخاص".

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وكانت المحكمة العليا قد حكمت هذا الأسبوع لصالح إدارة البيت الأبيض عندما وافقت على استئناف طارئ للسماح للعملاء بمواصلة قطع الأسلاك الحدودية التي أقامتها تكساس بطول الحدود.

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وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن من حق ولايته "الدفاع عن نفسها" بما تمتلكه من قوات، واتهم الحكومة الفيدرالية بـ "انتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية".

المصدر: تاس