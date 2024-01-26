دعوات للدفاع عن تكساس في وجه السطات الفيدرالية الأمريكية (فيديو)

قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن من حق ولايته "الدفاع عن نفسها" بما تمتلكه من قوات، واتهم الحكومة الفيدرالية بـ "انتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في بيان مطول أدلى به حاكم الولاية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، تابع فيه: "لقد انتهكت الحكومة الفيدرالية الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية، فيما يقع على عاتق السلطة التنفيذية للولايات المتحدة واجب دستوري يتمثل في إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تحمي الولايات، بما في ذلك قوانين الهجرة المعمول بها في الوقت الحالي. وقد رفض الرئيس بايدن تطبيق تلك القوانين، بل إنه انتهكها".

ويخوض أبوت حاليا معارك قانونية متعددة مع الإدارة الأمريكية، بينما هددت الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات قانونية بشأن استيلاء تكساس على مدينة شيلبي بارك بالقرب من إيغل باس، ولا تزال الدعاوى القضائية مستمرة بشأن قطع الإدارة للأسلاك الشائكة التي أقامتها تكساس، وإنشاء الحواجز في نهر ريو غراندي.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت هذا الأسبوع لصالح إدارة البيت الأبيض عندما وافقت على استئناف طارئ للسماح للعملاء بمواصلة قطع الأسلاك الحدودية التي أقامتها تكساس بطول الحدود. وقد نشرت تكساس هذا الأسبوع صورا لها بينما تعمل على تعزيز الحواجز المادية بطول ممر إيغل.

وقد انتشر هاشتاغ على شبكة التواصل الاجتماعي X مع دعوة للدفاع عن حدود الولاية وخريطة محدثة لمن ينضم إلى تلك الدعوة، فيما وصفته بعض التعليقات بأنه يشبه "الحرب الأهلية".

بالتزامن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحوالي 2500 شاحنة نقل كبيرة ومتطوعين من أوكلاهوما والولايات الجنوبية تتجه نحو تكساس لمواجهة التدخل المحتمل للقوات الفيدرالية الأمريكية، ولدعم الحرس الوطني في تكساس لتأمين الحدود الجنوبية.

المصدر: Fox News