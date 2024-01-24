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مواجهة حامية بسبب الحدود.. ماسك يختار بين تكساس وواشنطن

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مواجهة حامية بسبب الحدود.. ماسك يختار بين تكساس وواشنطن
AP
إيلون ماسك
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أشاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بفكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الدفاع عن حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، دون مساعدة السلطات الفيدرالية الأمريكية.

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وشارك أبوت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا للحرس الوطني في تكساس. 

وكتب: "السيطرة على الخط" في بلدة إيغل باس الحدودية، ووعد بأن تكساس لن تتخلى عن جهود تأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك حتى في غياب الرئيس جو بايدن.

وعلق ماسك على ذلك بكلمة: "جيد!".

وفي وقت سابق، اتهم الملياردير الأمريكي في تعليقه على قرار إزالة سياج الأسلاك الشائكة من الحدود إدارة بايدن بالترويج النشط للهجرة غير الشرعية.

وسلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. على سبيل المثال، اشتكت الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا في البلاد ضد قيادة الدولة بعد أن منع الحرس الوطني الدوريات الفيدرالية من الوصول إلى الحدود.

وتصر سلطات ولاية تكساس على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى دخول أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وتصف واشنطن تصرفات الولاية بأنها غير دستورية والإجراءات مفرطة، لأن القانون على وجه الخصوص، يجرم ما هو محظور بالفعل على المستوى الفيدرالي وتصر سلطات تكساس على أن التشريع الفيدرالي في هذا المجال لا يعمل.

وسجلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نموا قياسيا في الهجرة غير الشرعية، ورصد حرس الحدود في ديسمبر الماضي 302 ألف حالة لعبور الحدود بشكل غير شرعي، مما يعد أكبر مؤشر خلال شهر واحد.

المصدر: RT

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