ماسك يتهم السلطات الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية

اتهم رجل الأعمال والملياردر الأمريكي إيلون ماسك الإدارة الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية.

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وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "تعمل هذه الإدارة بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية".

وجاء هذا التصريح بعد أن وافقت المحكمة العليا الأمريكية على إزالة سياج الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك.

وتسجل الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نموا قياسيا في الهجرة غير الشرعية، ورصد حرس الحدود في ديسمبر الماضي 302 ألف حالة لعبور الحدود بشكل غير شرعي، مما يعد أكبر مؤشر خلال شهر واحد.

وتسجل الولايات المتحدة تسلل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل رئاسة جو بايدن.

المصدر: نوفوستي