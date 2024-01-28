ترامب: بايدن يرسل المليارات لكييف وحدودنا سائبة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن مقترحات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن لتأمين الحدود لا تساعد في وقف تدفق المهاجرين، في حين يرسل مليارات الدولارات إلى كييف دون جدوى.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية نيفادا: "إن اتفاق أمن الحدود الذي يدفع به بايدن لا يتعلق بوقف الهجرة غير الشرعية، بل يتعلق بمواصلة غزو أمريكا، بينما يتم إرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول أخرى دون جدوى".

“Every disaster Joe Biden has created for Hispanic Americans, I will SOLVE.” — President Trump in Las Vegas, Nevada



Watch LIVE: https://t.co/ZFR2ZfflPmpic.twitter.com/ndah2FL4pK — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) January 27, 2024

وأضاف ترامب: "ليست هناك حاجة إلى مشروع قانون منفصل لحماية الحدود، والوضع مع المهاجرين غير الشرعيين هو أكبر تهديد للولايات المتحدة".

President Trump in Nevada: "When I'm president, instead of trying to send Texas a restraining order, I will send them reinforcements." pic.twitter.com/ze09Zh3VmZ — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) January 27, 2024

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن "مسودة الاتفاق بشأن الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية للبلاد مقابل المساعدة لأوكرانيا في شكلها الحالي محكوم عليها بالفشل". مؤكدا أنه "لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لكييف".

إقرأ المزيد

ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. كما تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

إقرأ المزيد

هذا وقال دونالد ترامب، إن الوضع على الحدود الأمريكية أصبح كسلاح دمار شامل يهدد أمن البلاد.

كما أكد حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، أنه سيرسل الحرس الوطني إلى تكساس، فيما لم يستبعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، تقديم المساعدة اللازمة وسط الأزمة والصراع مع السلطات الفيدرالية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي