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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي أي اتفاق على مساعدة أوكرانيا في الوقت الحالي

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رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي أي اتفاق على مساعدة أوكرانيا في الوقت الحالي
AP
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الجمعة أنه لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا.

وقال جونسون في رسالة إلى النواب إن مجلس الشيوخ "غير قادر على ما يبدو على التوصل إلى اتفاق".

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وأضاف أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه في مجلس النواب وهذا يعني إنه "سيصله ميتا".

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أمس بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد صرح في وقت سابق، بأن واشنطن لم يعد لديها أموال كافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

ويذكر أن إدارة البيت الأبيض أرسلت طلبا للكونغرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.

المصدر: ا ف ب

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