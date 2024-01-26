البيت الأبيض: تصرفات حاكم ولاية تكساس لتأمين الحدود "مفرقعات سياسية غير آمنة"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر تصرفات حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت لتأمين الحدود الأمريكية "غير آمنة".

وقالت في مؤتمر صحفي تعليقا على تصرفات رئيس الدولة: "من المخزي أن نستمر في رؤية هذه التصرفات السياسية الغريبة، ونواصل مراقبة هذه الألعاب السياسية. إنها غير آمنة، ولا تساعد في حل المشكلة".

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ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. حيث تصر سلطات ولاية تكساس على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى دخول أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

واتهم حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت الرئيس الأمريكي جو بايدن بتدمير البلاد بسبب موقف الحكومة الفيدرالية من المهاجرين غير الشرعيين.

ووافق أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.

وتسجل الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نموا قياسيا في الهجرة غير الشرعية، ورصد حرس الحدود في ديسمبر الماضي 302 ألف حالة لعبور الحدود بشكل غير شرعي، مما يعد أكبر مؤشر خلال شهر واحد.

المصدر: نوفوستي