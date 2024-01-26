"نيويورك تايمز": الإدارة الأمريكية لا تستبعد نشوب صراع مسلح بين الكوريتين

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن سلطات كوريا الشمالية قد تتخذ إجراء عسكريا ضد جارتها الجنوبية في الأشهر المقبلة.

وقال المسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن التصريحات الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبدو أكثر عدوانية وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.

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وأضافوا أنهم لا يرون خطرا فوريا لحرب واسعة النطاق في شبه الجزيرة الكورية، لكن بيونغ يانغ يمكن أن تنفذ ضربات بطريقة تتجنب التصعيد الفوري. ومن الأمثلة على ذلك قصف جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في عام 2010.

وأشار المسؤولون أيضا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ربما "يشعر بثقة أكبر بسبب شراكته المتنامية مع روسيا".

ووقعت الاشتباكات على جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في نوفمبر 2010. وتبادل الجانبان إطلاق النار بالمدفعية، مما أدى إلى مقتل جنود من الجانبين بالإضافة إلى مدنيين، ولكن جيشي البلدين سرعان ما توقفا عن إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي