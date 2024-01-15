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كيم جونغ أون: يجب تصنيف كوريا الجنوبية كعدو أول

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كيم جونغ أون: يجب تصنيف كوريا الجنوبية كعدو أول
Sputnik
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أكد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه يجب تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الكوري الشمالي على أنها العدو الأول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة: "كيم جونغ أون يرى أنه يجب تصنيف كوريا الجنوبية على أنها العدو رقم واحد في الدستور".

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سيئول.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، أثناء زيارته لمنشآت الصناعة العسكرية: "إذا حاولت جمهورية كوريا استخدام القوات المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، لن نتردد في استخدام كامل ترسانتنا وكل ما يوجد لدينا من القوات والوسائل لتدمير جمهورية كوريا بالكامل".

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في 5 يناير تدريبات عسكرية للمدفعية بالقرب من جزيرتين تابعتين لكوريا الجنوبية.

بدورها، أجرت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة بالقرب من الخط الفاصل بين الدولتين الكوريتين.

 

المصدر: يونهاب

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