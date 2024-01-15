الكرملين: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية قد تجري في المستقبل المنظور

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة كوريا الشمالية "سارية المفعول"، مبينا أنه من المحتمل أن تجري في المستقبل المنظور.

وأشار بيسكوف إلى أنه سيجري تنسيق توقيت هذه الزيارة بشكل إضافي عبر القنوات الدبلوماسية.

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وقال ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي التي تزور موسكو هذه الأيام: "فيما يتعلق بالاجتماع لإبلاغ الرئيس بنتائج المحادثات بين وزيري خارجية البلدين.. لا نستبعد عقد مثل هذا اللقاء وسوف نبلغكم".

وعن الشراكة مع كوريا الديمقراطية، أكد متحدث الكرملين أن روسيا الاتحادية تعتزم تطوير الشراكات مع كوريا الديمقراطية في جميع المجالات.

وقال: "كوريا الشمالية هي جارتنا، وأقرب جيراننا، وشريكتنا، التي نتطور معها ونعتزم تطوير الشراكات في جميع المجالات".

ولفت إلى أن قادة البلدين توصلا إلى الاتفاق المقابل خلال اجتماع في قاعدة "فوستوشني" الفضائية. وقال: "الحوار على كافة المستويات سيستمر مع كوريا الديمقراطية".

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق أن وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية وصلت إلى العاصمة الروسية موسكو في 14 يناير بدعوة من نظيرها الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: تاس