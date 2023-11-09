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بلينكن يعرب عن قلقه إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

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بلينكن يعرب عن قلقه إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية
Globallookpress IMAGOMichalis Karagiannis Eur
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (صورة أرشيفية)
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وطالب بالضغط على موسكو لمنعها من نقل التكنولوجيا العسكرية لكوريا الشمالية.

وقال بلينكن خلال لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين إن في سيئول: "التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وتهديد خطير للعالم".

وأضاف: "لقد ناقشت أنا وبارك الإجراءات الإضافية التي يمكن لبلدينا اتخاذها مع الشركاء لتكثيف الضغط على موسكو حتى لا تنقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الديمقراطية. بالطبع لدينا مخاوف حقيقية بشأن أي دعم لبرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، وتقنيتها النووية، وقدرتها على الإطلاق إلى الفضاء".

وأصدر وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤخرا بيانا مشتركا يدين "صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية"، وأعربوا عن "نيتهم الرد الصارم".

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المصدر: KBS

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