زيلينسكي: 11 مليون متقاعد في أوكرانيا سيعانون في حال توقف المساعدات

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن 11 مليون متقاعد في أوكرانيا سيعانون في حال توقفت المساعدات الغربية.

وقال زيلينسكي ردا على تصريحات حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري رون ديسانتيس الذي انتقد تخصيص المساعدات لأوكرانيا: "المتقاعدون الأوكرانيون لا يملكون المال".

ووفقا له، في حالة حدوث تأخير في المساعدة المالية من الحلفاء، فإن الفئات الضعيفة من السكان الأوكرانيين سيعانون، مؤكدا أن أكثر من 11 مليون من المتقاعدين سيموتون ببساطة دون مساعدات.

وفي وقت سابق، قال ديسانتيس إن الرئيس جو بايدن غير قادر على تقديم توضيح للشعب الأمريكي، للغاية من وراء دعم كييف.

وقال في حديث عبر "سي إن إن": "لا يستطيع بايدن حتى أن يخبرنا ما هو الهدف النهائي من دعم أوكرانيا. إنه لا يتحدث عن ذلك".

وأضاف ديسانتيس أن أولويات الولايات المتحدة هي حماية حدودها والصين، وأن واشنطن تتجاهل هذه التهديدات الأمنية بإرسال "كمية هائلة من الأموال" إلى أوكرانيا متسائلا "كيف يساعد كل هذا الشعب الأمريكي؟".

وشدد ديسانتيس على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الصراع الأوكراني، وعلى أوروبا بذل المزيد من الجهد للوفاء بمسؤولياتها داخل الناتو ومساعدة أوكرانيا بشكل أكبر لأن "روسيا تشكل تهديدا أكبر لهم".

وتعهد حاكم ولاية فلوريدا بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، فإنه لن يسمح بإرسال قوات أمريكية للمشاركة في أي قتال في أوكرانيا.

المصدر: RT