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زيلينسكي: لم نر أي فائدة لأوكرانيا من تجميد الأصول الروسية

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زيلينسكي: لم نر أي فائدة لأوكرانيا من تجميد الأصول الروسية
AP Roman Koksarov
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لم تر أي فائدة لنفسها من تجميد الأصول الروسية في أوروبا.

وقال زيلينسكي خلال لقائه بنظيره اللاتفي إدغار رينكيفيتش في ريغا، يوم الخميس إنه "لم تكن لأوكرانيا أي نتيجة ملموسة من استخدام الأصول المجمدة".

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وأضاف أن "أول نتيجة ملموسة" هي الضرائب على الفوائد على الأصول الروسية المجمدة، التي من المقرر أن تقدمها بلجيكا لأوكرانيا، والتي بلغ حجمها 1.7 مليار يورو.

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد أن تحصل على ما بين 250 و300 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية من العملة الصعبة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.

المصدر: نوفوستي

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