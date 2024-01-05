ديسانتيس: بايدن عاجز عن توضيح هدفه من دعم أوكرانيا

قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس إن الرئيس جو بايدن غير قادر على تقديم توضيح للشعب الأمريكي، للغاية من وراء دعم كييف.

وقال في حديث عبر "سي إن إن": "لا يستطيع بايدن حتى أن يخبرنا ما هو الهدف النهائي من دعم أوكرانيا. إنه لا يتحدث عنه".

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وأضاف ديسانتيس أن أولويات الولايات المتحدة هي حماية حدودها والصين، وأن واشنطن تتجاهل هذه التهديدات الأمنية بإرسال "كمية هائلة من الأموال" إلى أوكرانيا متسائلا "كيف يساعد كل هذا الشعب الأمريكي؟".

وشدد ديسانتيس على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الصراع الأوكراني، وعلى أوروبا بذل المزيد من الجهد للوفاء بمسؤولياتها داخل الناتو ومساعدة أوكرانيا بشكل أكبر لأن "روسيا تشكل تهديدا أكبر لهم".

وتعهد حاكم ولاية فلوريدا بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، فإنه لن يسمح بإرسال قوات أمريكية للمشاركة في أي قتال في أوكرانيا.

وتابع قائلا: "أعتقد أن مأزق السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الخمس والعشرين الماضية منذ نهاية الحرب الباردة هو التورط في صراعات ليس لدينا فيها فهم واضح لما نحاول تحقيقه". وشدد على أن "ضعف بايدن أثار الكثير من المشاكل الواضحة في جميع أنحاء العالم".

المصدر: RT