قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني قد ينتفض ضد الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ريتر خلال مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع يوتيوب: "إذا لم تتحسن الأوضاع، أتوقع حدوث انقلاب عسكري في يناير ــ فبراير، سيواجه فيه زيلينسكي مصير نيكولاي تشاوشيسكو".

وفقا للخبير، أوكرانيا دولة مهزومة استراتيجيا. وثمة كارثة عسكرية وسياسية تقترب منها بسبب الانشقاقات الداخلية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية تتناول بشكل متزايد المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني.

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حيث تسببت مقابلة أجراها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية مع مجلة الإيكونوميست بضجة كبيرة، وذكر فيها أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود. وأثارت هذا التصريحات انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيدها.

في مؤتمر صحفي عقد يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.

وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص.

المصدر: ريا نوفوستي