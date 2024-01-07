"بيلد" تتحدث عن مسيّرات مجهولة تراقب تدريب العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الجيش الألماني يحاول كشف هوية مسيّرات تحلق فوق معسكراته خلال تدريب العسكريين الأوكرانيين على دبابات "ليوبارد"، وأنه لم يتمكن من اعتراض أي منها.

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وقالت الصحيفة: "من أسبوع لآخر تحلق مسيرات مجهولة فوق مناطق التدريب وثكنات الجيش الألماني ولاسيما خلال تدريب القوات الأوكرانية هناك".

ونقلت الصحيفة عن خبير الشؤون الدفاعية لدى "الحزب الديمقراطي الحر" ماركوس فابر: "يتم تسجيل تحليق المسيرات بانتظام فوق ساحة تدريب كليتز، حيث يدرب الجيش الألماني الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد 1"، وفي مناطق أخرى تغزو عدة مسيرات الأجواء في آن واحد. هذه عمليات منظمة تقف وراءها روسيا".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الألماني يعاني هذه المشكلة منذ أمد، غير أنه لم يتمكن من حلها حتى الآن.

وتابعت: "في أكتوبر 2022 عبّر الجنرال كارستن بروير عن خوفه من التقارير حول المسيرات وأمر بشكل عاجل بتدريب الشرطة العسكرية على استخدام أجهزة التشويش HP 47 لإجبار المسيرات على الهبوط ومع ذلك، فإن فعالية HP 47 لم تتم دراستها بشكل كافٍ بعد".

وأكدت أن الجيش الألماني يعتقد أن "موسكو تقف وراء تحليقات هذه المسيرات لكنه لم يتمكن من اعتراض ولو مسيرة واحدة منها".

وقالت السفارة الروسية لدى برلين في أغسطس الماضي، أن عددا من الساسة الألمانيين ووسائل الإعلام المحلية يعانون من هوس التجسس، ويثيرون انتشار المشاعر المعادية لروسيا في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي