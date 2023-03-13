 
مباشر

وسائل إعلام: انتهاء تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد 2" في ألمانيا

أخبار العالم

وسائل إعلام: انتهاء تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات
Globallookpress Andreas SjÃ¶lin / TT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux6x

أفادت صحيفة "تسايت" الألمانية بأن العسكريين الأوكرانيين أنهوا في ألمانيا دورة تدربوا فيها على استخدام دبابات "ليوبارد 2" الألمانية.

وحسب الصحيفة، فإن العسكريين الأوكرانيين باتوا جاهزين لاستخدام الدبابات الألمانية، وسيعودون إلى أوكرانيا في الشهر الجاري.

إقرأ المزيد
مدرعات أمريكية تتحول إلى عربات لا تستخدم إلا في أوكرانيا
مدرعات أمريكية تتحول إلى عربات لا تستخدم إلا في أوكرانيا

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في 8 مارس الجاري أن ألمانيا والبرتغال ستقدمان لأوكرانيا 21 دبابة من طراز "ليوبارد 2A6" في الشهر الجاري.

وقبل ذلك أعلنت بولندا عن تسليم عدد من دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع للقوات الأوكرانية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا