وسائل إعلام: انتهاء تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد 2" في ألمانيا
Globallookpress Andreas SjÃ¶lin / TT
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أفادت صحيفة "تسايت" الألمانية بأن العسكريين الأوكرانيين أنهوا في ألمانيا دورة تدربوا فيها على استخدام دبابات "ليوبارد 2" الألمانية.
وحسب الصحيفة، فإن العسكريين الأوكرانيين باتوا جاهزين لاستخدام الدبابات الألمانية، وسيعودون إلى أوكرانيا في الشهر الجاري.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في 8 مارس الجاري أن ألمانيا والبرتغال ستقدمان لأوكرانيا 21 دبابة من طراز "ليوبارد 2A6" في الشهر الجاري.
وقبل ذلك أعلنت بولندا عن تسليم عدد من دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع للقوات الأوكرانية.
المصدر: تاس