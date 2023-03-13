مدرعات أمريكية تتحول إلى عربات لا تستخدم إلا في أوكرانيا

لا تصلح المدرعات المدولبة التي يورّدها الغرب إلى نظام كييف لخوض عمليات حربية حقيقية في أوكرانيا.

على سبيل المثال نشرت وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو أظهرت مدرعات مدولبة أمريكية وبريطانية الصنع تتعطل أو تحترق أو تغرق في الأوحال الأوكرانية.

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وبينها ناقلات International MaxxPro (4х4) المدولبة بوزن 14 طنا وطول 7 أمتار وارتفاع 3 أمتار وقد تم تصميمها لاستخدامها في ظروف أفغانستان والعراق.

وبعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة من العراق وأفغانستان أصبحت آلاف من تلك المعدات الحربية غير لازمة، وصارت الولايات المتحدة وبريطانيا تسلمانها لدول أخرى، وتستخدم تلك المعدات الحربية في الوقت الراهن في ما يزيد عن 20 بلدا. أما أوكرانيا فتسلمت منها حولي 200 عربة.

وبدأ المقاتلون النازيون منذ الأيام الأولى لاستخدامها يشكون من قابليتها السيئة للسير والمناورة حيث تحولت الطرق الترابية الأوكرانية الرطبة نتيجة تساقط الأمطار غير الغزيرة إلى موانع بالنسبة إليها لا يمكنها اجتيازها. وقد وردت تقارير صحافية بدت فيها عربات International MaxxPro معطلة وغير جاهزة للقتال. وغالبا ما يتركها المقاتلون في ميدان القتال لاستحالة إجلائها وإصلاحها بسبب غياب قطع الغيار.

أما مدرعة Mastiff PPV المدولبة (6 × 6) البريطانية التي تعد نسخة مطورة عن ناقلة Cougar الأمريكية الصنع فمنعها وزنها الثقيل 25000 كيلوغرام من التنقل في الأراضي الأوكرانية، فضلا عن كونها قابلة للاشتعال نتيجة نشوب حرائق على متنها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا