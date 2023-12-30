هيئة البحرية البريطانية تعلن دوي انفجار قوي على متن سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن دوي انفجار قوي مع وميض خلال حادث على متن سفينة قبالة سواحل مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وقالت الهيئة في بيانها: "تم تلقي معلومات عن دوي انفجار قوي مع وميض على الجانب الأيسر من السفينة... وتتجه السفينة إلى ميناء الوجهة التالي".

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وفي وقت سابق، قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت معلومات حول حادث وقع قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية .

وصرح القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال براد كوبر، بأن"الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

هذا وأسقطت البحرية الأمريكية قبل يومين، جنوب البحر الأحمر مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن، بحسبما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم".

كما حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أي هجوم.

المصدر: نوفوستي