أوربان يفاجئ زيلينسكي في الأرجنتين (فيديو)

فاجأ رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصورة غير متوقعة في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وظل زيلينسكي يومئ برأسه خلال تحدث أوربان إليه.

وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها قناة "زفيزدا" التلفزيونية، خلال حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي، كيف فاجأ أوربان الرئيس زيلينسكي.

ويلاحظ في المشاهد أن أوربان التقى بشكل غير متوقع بالرئيس الأوكراني وشرع بالتحدث إليه ليخبره بشيء ما. وطوال المحادثة، كان زيلينسكي يومئ برأسه باستمرار.

ومن المعروف أن أوربان أظهر في تصريحات سابقة له معارضته انضمام أوكرانيا إلى مكوّن الاتحاد الأوروبي. وبحسب رأيه فإنها (أوكرانيا) واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم.

وقد تم الإعلان في وقت سابق عن رحلة الرئيس الأوكراني لحضور حفل تنصيب ميلي اليوم الأحد 10 ديسمبر.

ومن الجانب الروسي مثل موسكو في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد السفير دميتري فيوكتيستوف.

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واستهل رئيس الأرجنتين الجديد تولي مهامه فور أدائه اليمين الدستورية، مصرحاً بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن تدابير الصدمة في الاقتصاد، وبشّر بأن عصر السلام والتنمية والحرية والتقدم يبدأ اليوم في الأرجنتين.

وفي مجال السياسة الخارجية، أعلن عن نيته التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ووقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين.

وقبل أيام، برّر وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، بأن القضية تتعلق بالنزاع العسكري وأن الوضع قد تغير في هذا الشأن.

وقال الوزيرعميروف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "هذا نزاع عسكري، والوضع يتغير. لكنني أعتقد أن الرئيس زيلينسكي ممتن وسيقوم باغتنام فرصة مثل هذه الدعوة في المرات القادمة".

المصدر: Lenta.ru + وكالات