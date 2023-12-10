قال الصحفي الأرجنتيني دانييل كيرسفيلد، إن دول أمريكا اللاتينية لا ترغب في دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، مؤكدا أن الخطاب الأوكراني لم يجد أي آذان صاغية له في أمريكا اللاتينية.

وأوضح كيرسفيلد في مقال نشره عبر صحيفة Pagina 12 أن هدف كييف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو استجداء الدعم من دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أي نجاح في أمريكا اللاتينية.

وأكد ضرورة امتناع الأرجنتين عن الإصغاء إلى الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المراقب إلى أنه "حتى بعد عدة محاولات، لم تجد خطابات الحكومة الأوكرانية الموجهة ضد روسيا موطئ قدم في أمريكا اللاتينية".

ولفت إلى أن دعم واشنطن لكييف لم يساعد أوكرانيا في كسب تأييد واستحسان السياسيين في أمريكا اللاتينية.

وبحسب كيرسفيلد، فإن زعماء دول أميركا الوسطى والجنوبية متحدون في رفضهم القاطع للتدخل في صراعات بعيدة عنهم، مثل النزاع الأوكراني.

ويعتقد كيرسفيلد أن زيلينسكي سيتوجه إلى الأرجنتين بحثا عن حليف جديد، داعيا الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي إلى عدم الإصغاء لزيلينسكي حتى لو ساهم التعاون مع أوكرانيا في تحسين علاقات البلاد مع الولايات المتحدة.

وحذر كيرسفيلد من مخاطر تدخل الأرجنتين في صراعات الدول الأخرى كما تريد واشنطن، وذلك ليس بحثا عن السلام وإنما لتحقيق مصالح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي