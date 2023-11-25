الرئيس الأرجنيتيني المنتخب يدرس إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية أن الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي وفريقه يدرسون إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس.

ونقلت القناة التلفزيونية الأرجنتينية عن مصدر من حزب الرئيس المنتخب، أنه "الكتلة المختصة بالشؤون الدولية في الفريق، برئاسة وزيرة الخارجية المستقبلية ديانا موندينو، تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية اتخاذ طريق الانضمام إلى البريكس، ولكن بمشاركة غير نشطة للغاية".

وقد تم الإعلان عن الدعوة الموجهة إلى الأرجنتين، وكذلك مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح هذه البلدان أعضاء في البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024، في قمة المنظمة في جوهانسبرغ في أغسطس الماضي.

هذا وقد صرح الرئيس في أثناء حملته الانتخابية بأنه ضد انضمام الأرجنتين إلى البريكس.

وبعد فوزه في الانتخابات يوم الأحد، صرحت المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، أن البلاد لن تنضم إلى هذا الاتحاد في الأول من يناير، لكنها لم تستبعد أن تقوم السلطات الجديدة بتحليل احتمالات الانضمام لاحقا إذا رأت أن في ذلك فائدة للبلاد.

وقد فاز السياسي اليميني خافيير ميلي، المعروف بمواقفه المتطرفة والمؤيد لنقل سفارة بلاده إلى القدس، بالانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي تمر فيه الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة وحيث بلغ معدل التضخم أكثر من 120%، اقترح ميلي إجراءات جذرية، فهو يدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: نوفوستي