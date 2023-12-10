زفت مجلة "فوربس" أخبارا غير سارة لكييف، وقالت إنه في حال قررت القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم جديد، فإنها قد تواجه مقاومة أكبر من الدفاعات القوية للقوات المسلحة الروسية.

وقال تقرير المجلة: "إذا هاجم الأوكرانيون مرة أخرى، فمن المرجح أن يواجهوا دفاعات أقوى مما في المرة الأولى، ومن الملاحظ أن حقول الألغام التي زرعها الجيش الروسي أثبتت أنها تشكل عائقا أكبر بكثير أمام التقدم السريع مما توقعه أي شخص في بداية الأمر".

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وفي الوقت نفسه، حذّرت "فوربس" من أنه كان من المُمكن إعداد المزيد من العوائق على شكل ألغام أمام القوات المسلحة الأوكرانية قبل أن تبدأ الأرض في التجمد خلال فصل الشتاء.

وخلص مقال المجلة إلى أن "الأمرقد يكون أكثر صعوبة في المرة الثانية".

ومن المعروف أن الجيش الأوكراني يحاول دون جدوى، اللشهر السادس حتى الآن، احتلال مواقع أكثر فائدة على اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه، حيث قام بزج ألوية تلقت تدريباتها على أيدي عسكريي حلف الناتو ناهيك عن تسليحها بمعدات قتالية أجنبية.

وبحسب ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خسر العدو أكثر من 125 ألف شخص خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر.

المصدر: نوفوستي