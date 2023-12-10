الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 20 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 20 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 300 عسكري وأسلحة ومدافع.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما تم القضاء خلاله على 50 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع وأسلحة.

أسقطت الدفاعات الروسية مقاتلة أوكرانية "Su-25" على محور دونيتسك واعترضت 6 صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 20 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية