"إمدادات الغاز" على طاولة نقاشات نوفاك في أنقرة ويدعو للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي"

ناقش نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إمدادات الغاز، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة النووية. بحسب بيان صادر عن الحكومة الروسية.

وجاءت تصريحات نوفاك خلال اجتماعه في العاصمة أنقرة، مع الوزير بيرقدار وممثلين آخرين عن الحكومة التركية وقطاع الأعمال في الجمهورية، داعيا إلى المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي.

إقرأ المزيد

ولفت بيان الحكومة إلى أن أسبوع الطاقة الروسي، الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2024، سيكون مخصصا لإجراء حوار حكومي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات في إنتاج النفط ومعدات وتقنيات الطاقة.

وفي 11 أكتوبر الماضي صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتضمن في المقام الأول إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الوقود الأزرق مع أوروبا.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في أكتوبر نفسه واستمر حتى تاريخ الـ 13 من الشهر نفسه.

وأشار إلى وجود رغبة في أوروبا لشراء موارد الطاقة الروسية.

وفي وقت سابق أيضا، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT