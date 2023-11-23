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قصف أوكراني بـ"العنقودية" على أحياء ومناطق سكنية بمدينة غورلوفكا في دونيتسك

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قصف أوكراني بـ
Sputnik
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في مركز القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن قوات كييف أطلقت 4 قذائف عنقودية من عيار 155 ميليمتر على حي نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا.

وجاء في بيان "المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا" في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل قصف نفّذته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا الساعة 19:30 في اتجاه منطقة شيربينوفكا السكنية- وغورلوفكا (حي نيكيتوفسكي): وكان هناك إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم (عنقودية)".

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بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية، من الساعة 18:15 حتى الساعة 19:00، 5 قذائف أخرى من عيار 155 و152 ملم على حي كويبيشيفسكي في دونيتسك وغورلوفكا.

يشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" للمواد الكيميائية وشركات استخراج الفحم.

كما تعتبر هذه واحدة من أكبر المناطق التي كانت مأهولة سكانيا في جمهورية دونيتسك قبل بدء النزاع في الدونباس، وبلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية غير مجهزة بأجهزة التدمير الذاتي. وبحسب الجيش الأمريكي، فإن ما بين 5% إلى 14% من هذه الذخائر قد لا تنفجر على الإطلاق، لأنها كانت موجودة في المستودعات لفترة طويلة من الزمن. وفي هذه الحالة فإنها ستكون بمثابة الألغام التي تهدّد حياة المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

المصدر: تاس

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