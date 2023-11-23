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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط طائرة مروحية و24 مسيرة أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط طائرة مروحية و24 مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 635 قتيلا وجريحا، وإسقاط مروحية Mi-8 و24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية الصنع.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية الصنع.
  • على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 280 بين قتيل وجريح وأسلحة غربية الصنع.
  • على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 140 عسكريا أوكرانيا.
  • على محور زابوروجيه  صدت قواتنا أربع هجمات وتم القضاء على 20 عسكريا أوكرانيا.
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا.

  • اعترضت الدفاعات الروسية ثمانية صواريخ HIMARS أمريكية.

  • إسقاط 24 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

  • إسقاط مروحية أوكرانية Mi-8 بمقاطعة خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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