مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات على الحدود اللبنانية

أفادت "القناة 12" العبرية مساء الثلاثاء بمقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل.

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وأضاف المراسل أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المواقع التي أطلقت منها الصواريخ من جنوب لبنان.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الضهيرة والقليلة والمنصوري ومحيط بلدة زبقين ومنطقة كفرشوبا جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.

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وكان مراسل RT قد ذكر أن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

والاثنين، قتل ما لا يقل عن ثلاثة من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على لبنان، وقالت إسرائيل إن أحد ضباطها قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

وقال الجيش في وقت لاحق إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل، عليم عبد الله، قتل خلال الغارة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية