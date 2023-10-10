حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مواجهة قد تدفع لحرب شاملة

ما أن أعلنت حركة حماس عن بدء عملية طوفان الأقصى السبت الماضي الا واتجهت الانظار نحو حدود لبنان الجنوبية، وما يمكن أن تحمله من مفاجآت في ظل حالة الاحتقان والتوتر

التي تسيطر على أجواء المنطقة.

لمتابعة الاحداث الدائرة في غزة وتداعياتها إقليميا ودوليا نطل عليكم استثنائيا من ستديو بيروت في هذه الحلقة مع النائب "" قاسم هاشم "" وهو يمثل في البرلمان اللبناني منطقة حدودية لا تزال مساحات من إراضيها محتلة من قبل اسرائيل وتشهد خروقات أمنية بين الحين والآخر.