بالفيديو.. طائرات ذخيرة تصل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إسرائيل

أفادت مراسلة RT بأن طائرات ذخيرة وصلت اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، قادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويأتي وصول المساعدات العسكرية بعد أن قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم أمس الاثنين، إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة.

وبشأن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، أوضح كيربي أنه "إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها بدأت في تحريك أسطول حاملة طائرات هجومية، للتمركز بالقرب من إسرائيل، بالتزامن مع التصعيد في غزة.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

ومع دخول العملية يومها الرابع، كثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، ووسعت رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

المصدر: RT