الخارجية السودانية: نجدد دعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

وجاء في البيان: "يتابع السودان بقلق التطورات الخطيرة الجارية الآن في فلسطين المحتلة، وذلك من واقع الاهتمام الخاص والمتصل الذي يوليه للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "ظل موقف السودان على الدوام وجوب حل هذه القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وشكل هذا الموقف عماد تحركه في المنابر والتشكيلات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية بحكم عضوية السودان باللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية".

وتابع: "لقد أدى تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بما في ذلك عدم إحراز تقدم فيما يتصل بمسألة حل الدولتين إلى استمرار العنف والتوترات في المنطقة. وتأتي أحداث اليوم لتؤكد أن غياب الحل سيدفع المنطقة لأتون حقبة جديدة من عدم الاستقرار بكلفة باهظة".

وختم البيان: "يجدد السودان دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة. ويدعو إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وحماية المدنيين الأبرياء".

المصدر: RT