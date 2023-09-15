روسيا.. سيارة زعيم كوريا الشمالية "المصفحة" تدخل قطاره المدرع (فيديو)

وثقت عدسات الصحفيين لحظة مغادرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا بعد انتهاء زيارته، وشحن سيارته "مايباخ" المدرعة على متن قطاره الخاص المدرع عبر منصة خاصة.

ويوصف قطار كيم بـ"القلعة المتحركة"، ويحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات معززة للحماية من المتفجرات.

وفي آخر محطة من جولته في الشرق الأقصى الروسي زار كيم جونغ أون صباح اليوم الجمعة يرافقه وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، المركز الهندسي في مصنع الطيران بكومسومولسك في مقاطعة آمور، والذي يحمل اسم رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين.

المصدر: وكالات