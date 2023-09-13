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وكالة: كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية والأخير يقبل الدعوة

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وكالة: كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية والأخير يقبل الدعوة
Sputnik РИА Новости / Владимир Смирнов
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة بيونغ يانغ وقبل الزعيم الروسي الدعوة، بحسب الوكالة.

وقالت "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "كيم من كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية".

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وأضافت: "قبل بوتين دعوة كيم جونغ أون لزيارة كوريا الشمالية".

والتقى زعيما البلدين، الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية، حيث أجريا مفاوضات. وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى لكيم جونغ أون منذ عام 2019.

وتعليقا على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي قال بوتين إن المباحثات تضمنت تبادلا "صريحا" لوجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة.

كما تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاريع المهمة في مجالات النقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة وغيرها.

المصدر: وكالات

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