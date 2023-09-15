كيم جونغ أون يزور مصنع طائرات في روسيا

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مدينة كمسمولسك على الآمور في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي.

وأفادت وكالة "تاس" بأن حاكم الإقليم ميخائيل ديغتياريوف وعمدة المدينة ألكسندر جورنيك استقبلا الزعيم الكوري الشمالي في محطة القطارات بكمسومولسك على الآمور.

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وتوجه كيم جونغ أون إلى مصنع غاغارين للطائرات، حيث تصنع معدات جوية لوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك مقاتلات "سو 35" و"سو 57".

يذكر أن كيم جونغ أون وصل إلى روسيا على متن قطاره في يوم الثلاثاء الماضي. والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية لكيم جونغ أون منذ 4 سنوات، وزيارته الثانية لروسيا، حيث كانت الأولى في أبريل عام 2019.

المصدر: تاس