بوتين يودع كيم جونغ أون بعد محادثاتهما في مطار فوستوتشني الفضائي

ودّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد محادثات جرت بينهما في مطار فوستوتشني الفضائي بمقاطعة آمور.

وتعليقا على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي قال بوتين إن المباحثات تضمنت تبادلا "صريحا" لوجهات النظر بشأن الوضع في المنطقة، كما تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاريع المهمة في مجالات النقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة وغيرها.

المصدر: RT