نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مشاهد لقضاء قوات أحمد الروسية الخاصة على جنود من قوات كييف وتدمير آليات أوكرانية على محور مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك.

وقال قديروف على "تيلغرام": "وحدة الطائرات المسيّرة لدينا، تحدد وتدمر نقاط إطلاق النار للعدو والأماكن التي تتجمع فيها القوات البشرية على محور باخموت".

وأشار إلى أنه من أجل عملية تدمير ناجحة لقوات العدو، يجب حساب كيفية تدمير أكبر عدد من الأهداف بضربة واحدة، وإلا فإن العدو سيغير موقعه وسيتعين علينا البدء من جديد.

المصدر: RT