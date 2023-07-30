قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك 75 مرة خلال اليوم الأخير

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 75 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 275 قذيفة مختلفة.

وأشارت إلى أن أراضي 7 بلدات تعرضت للقصف وهي غورلوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا وألكساندروفكا ولوغانسكوي ويلينوفكا.

وأكدت أنه نتيجة القصف الأوكراني أصيب مدنيان وقتل رجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي