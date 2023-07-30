جندي أوكراني يروي لـ"نيويورك تايمز" تفاصيل عن "جحيم" تعيشه قوات كييف

تحدث جندي أوكراني تلقى تدريبات في الغرب لصحيفة "نيويورك تايمز" عن المآسي والمعاناة التي تمر بها قوات كييف، كاشفا عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع جندي أوكراني تم تدريب لوائه الـ23 في الغرب وتجهيزه لـ "الهجوم المضاد".

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وقال الجندي أنه قد تم إرسال لوائه للمشاركة في الأعمال القتالية دون الدعم المدفعي اللازم. وخلال إحدى المواجهات، خسر العسكريون الأوكرانيون 9 من أصل 10 مدرعات من طراز MaxxPro.

وأكد أن أطقم المدرعات قتلوا أيضا و"لم ينج منهم أحد".

وأشار إلى أن كتيبته تكبدت خسائر فادحة منذ أكثر من شهر، ولم يبق منها سوى 10 أشخاص على الخطوط الأمامية.

وتحدثت الصحيفة أيضا عن مجموعة أوكرانية أخرى تم تدريبها على العمليات الخاصة الشهر الماضي. وخلال أربعة أيام، تكبدت المجموعة خسائر كبيرة لدرجة أنها اضطرت إلى التراجع.

المصدر: نوفوستي