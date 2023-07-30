 
مباشر

ضابط مخابرات أمريكي: الولايات المتحدة تضحي بمئات الآلاف من الأوكرانيين لاستنزاف روسيا

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي: الولايات المتحدة تضحي بمئات الآلاف من الأوكرانيين لاستنزاف روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vryr

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين لإجهاد روسيا تضحية مقبولة.

وقال ريتر: "نريد التضحية بأوكرانيا والأوكرانيين من أجل إضعاف روسيا. نحن نقضي على مئات الآلاف من الأوكرانيين لرغبة في أنفسنا. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".

إقرأ المزيد
"فوضى وانعدام خبرة وخسائر فادحة".. خبير عسكري أمريكي يؤكد عجز قوات كييف عن شن هجمات جماعية

أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك ساليفان، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه.

في الوقت نفسه، زادت خسائر القوات الأوكرانية عن 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات الأخرى و21 طائرة وست طائرات مروحية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب