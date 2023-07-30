أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين لإجهاد روسيا تضحية مقبولة.

وقال ريتر: "نريد التضحية بأوكرانيا والأوكرانيين من أجل إضعاف روسيا. نحن نقضي على مئات الآلاف من الأوكرانيين لرغبة في أنفسنا. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".

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أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك ساليفان، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه.

في الوقت نفسه، زادت خسائر القوات الأوكرانية عن 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات الأخرى و21 طائرة وست طائرات مروحية.

المصدر: نوفوستي