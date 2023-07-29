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"فوضى وانعدام خبرة وخسائر فادحة".. خبير عسكري أمريكي يؤكد عجز قوات كييف عن شن هجمات جماعية

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Sputnik
صورة من الأرشيف
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أكد الخبير العسكري، فرانك ستيفان جادي، في مقال لمجلة "الإيكونوميست" أن القوات الأوكرانية تدخل في حالة من الفوضى وهي تحاول التقدم بشكل جماعي والاشتباك مع الجنود الروس.

وأشار الخبير إلى أنه "على الرغم من أن أوكرانيا يمكنها القيام بعمليات هجوم بأسلحة مشتركة على مستوى الفصيلة، إلا أن كل شيء يبدأ في الانهيار عند محاولة الارتقاء إلى مستوى سرية أو كتيبة".

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وأكد أن عدم استقرار القوات الأوكرانية يتأثر أيضا بحقيقة أن كييف تكبدت خسائر فادحة في الأفراد ونفذت عدة موجات من التعبئة.

ونوه بأن الجيش الأوكراني يتكون من وحدات ذات خبرة ومجندين حديثي العهد بالقتال وليسواعلى مستوى المحاربين القدامى.

وشدد على أنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من حل كل هذه المشاكل التكتيكية، فسيظل من الصعب عليها التغلب على الدفاعات الروسية دون أفضلية كبيرة في المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي

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