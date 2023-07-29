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السفارة الصينية لدى واشنطن تدعو إلى وقف توريدات الأسلحة لتايوان

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السفارة الصينية لدى واشنطن تدعو إلى وقف توريدات الأسلحة لتايوان
Legion-Media Michael Ho Wai Lee / SOPA Images/Sipa USA
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دعت السفارة الصينية لدى واشنطن السلطات الأمريكية إلى وقف توريدات الأسلحة لتايوان.

وقال المتحدث باسم السفارة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان ووقف خلق عوامل جديدة من شأنها أن تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان".

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وأضاف أن على الولايات المتحدة كذلك أن "تتوقف عن تهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأكد أن الصين تعارض العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وبيع الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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