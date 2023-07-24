بالفيديو.. سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب وتخلف عددا من الإصابات

أفادت مراسلتنا بإصابة عدد من المتظاهرين الإسرائيليين، بعد أن اجتاحت سيارة حشدا منهم في شارع "531" في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تم تصوير سائق سيارة يدهس المتظاهرين على شارع 531 بالقرب من مفترق مجلس الأمن القومي، حيث أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتجمع حشود كبيرة من أفراد المعارضة الإسرائيلية أمام مبنى "الكنيست" في مدينة القدس، عقب إقرار قانون إلغاء "حجة المعقولية".

وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، أرنون بار دافيد، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع المسؤولين النقابيين لبحث إعلان إضراب عام احتجاجا على تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.

وأوضح بار دافيد أن الكنيست أقر اليوم جزءا رئيسيا ومثيرا للجدل في قائمة التعديلات التي طرحها الكنيست، ألا وهو إلغاء قانون "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

المصدر: RT