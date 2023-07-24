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الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست (فيديو)

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الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست (فيديو)
"تايمز أوف إسرائيل"
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تعمل الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست، باستخدام خراطيم المياه، بينما يناقش النواب الإسرائيليون مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل قبل التصويت النهائي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة حذرت من إغلاق المزيد من الطرق حول الكنيست والمنطقة المحيطة خلال اليوم.

وألقت الشرطة القبض على قائد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي موشيه ردمان بالقرب من الكنيست.

وأظهر مقطع فيديو ردمان، ممددا على أرض ومكبل بالأصفاد بينما يطلب ضابط شرطة من أحد المارة بالتوقف عن التصوير. 

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة متظاهرين لإغلاقهم الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد نير بركات.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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