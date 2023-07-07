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بايدن: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا

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بايدن: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا
Gettyimages.ru
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قائلا إن "قبول أوكرانيا في الناتو قبل نهاية الصراع، يهدد بصدام مباشر مع روسيا".

وأضاف قائلا "لا أعتقد أن هناك إجماعا في الناتو حول قبول أو عدم قبول أوكرانيا في الحلف حاليا، خاصة في هذه اللحظة، وفي خضم الأزمة".

وأردف بايدن بالقول "على سبيل المثال، إذا تم ذلك وحدث حاليا، فنحن ملتزمون تماما بحماية كل شبر من أراضي الناتو، وأنا جاد في هذا الأمر.. هذا التزام قطعناه جميعا، وخاصة إذا كان هناك صدام مباشر".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد قال أن أوكرانيا لا تفي بمتطلبات "الناتو"، مبينا أن هناك شروطا معينة "وعلى كل عضو في الناتو الإيفاء بها".

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة أن أوكرانيا "لن تنضم إلى حلف "الناتو" إثر قمة فيلنيوس المقررة الأسبوع المقبل.

ويقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بجولة تهدف خصوصا إلى حصول كييف على مزيد من الدعم لمسعاها للانضمام إلى الحلف، وذلك قبل قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

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المصدر: تاس 

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