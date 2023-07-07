سفير روسيا في واشنطن: مستوى استفزازات الولايات المتحدة في حده الأقصى ويقرب اندلاع حرب عالمية جديدة

وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، بأنه بادرة يأس من جانب الولايات المتحدة.

وقال أنتونوف: "الذخائر العنقودية هي بادرة يأس. ويدل هذا الإجراء على وعي الولايات المتحدة وأتباعها بعجزهم. ومع ذلك، فهم لا يريدون الاعتراف بإخفاقاتهم وفشل محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم على مناطق روسية، وبالتالي يرتكبون حماقات جديدة".

وأضاف الدبلوماسي أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يؤثر على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، "التي تهدف إلى القضاء على التهديدات لأمن روسيا الاتحادية، بما في ذلك النازية التي نشأت في أوكرانيا".

في الوقت نفسه، وفقا لأنتونوف، خلقت واشنطن خطرا على السكان المدنيين لسنوات عديدة قادمة، مؤكدا أن استفزازات الولايات المتحدة بلغت حدها الأقصى، وباتت تقرّب البشرية من حرب عالمية جديدة.

المصدر: تاس