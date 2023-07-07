وسائل إعلام: قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية يصدم أقرب حلفائها

أكدت وسائل إعلام غربية أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنقل ذخائر عنقودية إلى القوات الأوكرانية قد صدم الجارة الشمالية كندا، أقرب حليف للولايات المتحدة.

وأوردت شبكة "سي بي سي" الكندية أنه "من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المنظمات الإنسانية وانتقادات من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، الذين عارضوا منذ فترة طويلة استخدام القنابل العنقودية".

وتمثل كندا واحدة من العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الذين وقعوا اتفاقية في عام 2010 لحظر استخدام مثل هذه الذخائر، كما أنها تبذل جهودا كبيرة لتطهير أراضي الدول الأخرى من القنابل غير المنفجرة، حسب أصحاب المقال.

وينتهك قرار إدارة بايدن بتسليح القوات الأوكرانية بمقذوفات حقوق السكان المدنيين، حيث سيضع أوتاوا في طريق مسدود، مثلما جاء في المقال.

المصدر: نوفوستي