ترامب: بايدن لا يفعل أي شيء حيال تحركات الصين في كوبا لأنه متورط

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن سبب عدم رغبة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن في فعل أي شيء حيال تحركات الصين في كوبا.

وأكد ترامب في فعالية للاتحاد النسائي الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، أن بايدن لا يفعل شيئا حيال تحركات الصين في كوبا.

وتابع: "السبب في عدم رغبته في فعل أي شيء هو أنه متورط. الصين تملكه".

وأشار إلى أنه إذا فاز في انتخابات عام 2024، فإنه سيطالب الصين بسحب المعدات العسكرية والتجسس من كوبا خلال 48 ساعة.

المصدر: نوفوستي