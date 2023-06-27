وزير الدفاع الكوبي: الأزمة الأوكرانية اندلعت بسبب السياسات الأمريكية

أكد وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز ميرا، خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، أن أصول الأزمة في أوكرانيا اليوم تكمن في السياسة العدوانية للولايات المتحدة.

وقال لوبيز ميرا: "مساعي الولايات المتحدة إلى مواصلة توسع "الناتو" إلى حدود روسيا أدت إلى عواقب أجبرت روسيا على شن عملية عسكرية خاصة. وفي هذا السياق، تلعب روسيا دورا رائدا في محاربة الفاشية، التي يحاولون الآن نشرها في أوروبا".

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وأشار إلى أن هافانا تعارض العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "غزت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مرارا وتكرارا دولا ذات سيادة سعيا وراء مصالحها. وكوبا تدين سياسة النفاق والمعايير المزدوجة هذه".

المصدر: نوفوستي